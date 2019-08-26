قوات_الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيًا من محافظة رام الله

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 19 فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان من بلدة كوبر شمال رام الله، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنيين فلسطينيين بينهم طالب جامعي من مدينة رام الله، بينما اعتقلت شابين فلسطينيين عقب دهم منزليهما في قرية كفر عين شمال غرب رام الله، كذلك اعتقلت الطالب بجامعة بيرزيت خالد أبو قش من منزله في قرية أبو قش شمال رام الله، إضافة إلى الشابين أيسر وطلعت حاتم معروف من قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، وآخر من قرية بدرس غرب المدينة.

كما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الأسير المُحرَر، الطالب الجامعي ربحي كراجة من منزله في قرية صفّا غرب رام الله.