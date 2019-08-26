الان تتابع 4 هواتف محمولة في معدة سجين هندي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات – الخليج 365
عثرت الشرطة الهندية على هاتف محمول في معدة سجين، تم إيداعه في سجن تيهار في دلهي.
وأجبر الأطباء سجينًا ابتلع هاتف محمول، صيني صغير الحجم، على التقيؤ لإخراجه.
وفي حالة أخرى صادمة، حدثت الأسبوع الماضي، ابتلع سجين أربعة من هذه الهواتف المحمولة الصغيرة كانت ملفوفة في بلاستيك.
واستطاع الأطباء إخراجها من داخله بجعله يتقيأ 3 مرات، إلا أنه ظل يشكو من الألم.
وبإخضاعه إلى الأشعة؛ تبين وجود هاتف محمول عالق في المستقيم، مما اضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية لإزالة الجهاز.
وشنت سلطات تيهار حملة على أجهزة الاتصال المهربة إلى السجن.
وقال سانديب غويال، المدير العام الجديد لسجون دلهي، إن تفكيك العصابات التي تزود السجناء بالهواتف المحمولة من أولوياته.
وفي وقت سابق من يوم 16 أغسطس، عثر أيضاً على هاتف محمول في جناح بالسجن الذي يضم بعض السجناء البارزين.
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