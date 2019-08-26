صورة جديدة للهاتف هواوي ميت (تعرف على مواصفاته)

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - علي كامل: تداول ناشطون، اليوم الاثنين، صورة جديدة للهاتف هواوي ميت 30 برو.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تؤكد قدومه مع نوتش يضم تقنية FaceID لفك القفل من خلال الوجه. Advertisements ويتميز الانحناء الكبير في أطراف الشاشة.. ويتوقع أن يكون الإعلان الرسمي متوقع في اكتوبر. وكانت تقارير ، ذكرت أن شركة هواوي عدلت على مواصفات هاتف ميت X قبل إطلاقه في نوفمبر القادم، المعالج صار Kirin 990، الرام 12GB، الكاميرات نفس P30 برو بالمستشعر الجديد RYYB، الوزن صار 300g بقية مواصفات الشاشة والبطارية والشحن السريع نفسها . ويمكن يتم إطلاق الهاتف بواجهة EMUI 10 Advertisements

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