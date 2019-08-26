هواتف أبل تستحوذ على 50% من السوق الياباني

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

سيطرت شركة أبل الأمريكية على الحصة الكبرى من سوق الهاتف الذكي في اليابان، وفق شركة أبحاث متخصصة.



وقالت شركة "استراتيجي أناليتكس (SA)" للأبحاث، اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن هواتف شركة أبل الأمريكية جاءت في المركز الأول مسجلة 50.8 %.

وأضافت الشركة: "وصلت حصة شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية في السوق الياباني أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات بفضل الأداء الجيد لأحدث إصدار من سلسلة هواتفها الذكية "جالاكسي إس."

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ووفق شركة الأبحاث، فإن سامسونج شحنت 600 ألف وحدة إلى السوق الياباني خلال الربع الثاني من العام الجاري لترتفع حصتها السوقية من 8.8% في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 9.8%.

وكانت حصة سامسونج في السوق الياباني قد تجاوزت 10% في عام 2013، غير أنها تخلفت عن منافساتها الأمريكية والشركتين اليابانيتين شارب وسوني، لتنخفض إلى 5.6% و4.3% و3.4% في أعوام 2014 و2015 و2016 على التوالي.

وترجع زيادة حصة سامسونج في الربع الثاني من العام الحالي إلى حصول "جالاكسي إس 10" على شعبية كبيرة في اليابان.

وافتتحت سامسونج أكبر متجر لجالاكسي على الإطلاق في طوكيو في مارس من العام الجاري ويعرف المتجر باسم "جالاكسي هاراجوكو".