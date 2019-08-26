"ديل" تطرح شاشتين بمواصفات قياسية لعشاق الألعاب ‎

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 كشفت شركة ديل عن شاشتين جديدتين لعشاق الألعاب من سلسلة Alienware، هما: AW3420DW وAW2720HF.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة AW3420DW تأتي بقياس 34 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 4K، كما أنها تمتاز بمعدل تنشيط للصورة يبلغ 120 هرتز، مع تدعيم تقنية G-Sync. Advertisements وتتمتع الشاشة AW3420DW بدرجة سطوع 350 قنديلة/متر مربع، وبفضل تقنية Nano Color تغطي الشاشة نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98% والنطاق sRGB بنسبة 130%. وتتوافر الشاشة بسعر 1500 دولار أمريكي. أما الشاشة AW2720HF فتأتي بقياس 27 بوصة، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 240 هرتز. وتبلغ دقة وضوح الشاشة المنحنية 1920×1080 بيكسل. وتتمتع الشاشة AW2720HF بدرجة سطوع 350 قنديلة/متر مربع، وهي تغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، وتدعيم تقنية FreeSync. وتتوافر الشاشة الجديدة بسعر 600 دولار أمريكي. Advertisements

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