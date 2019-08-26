تفاصيل عن هواوي ميت 30 وانطباع المستخدمين

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
تضاربت الانطباعات حول هواوي ميت 30 برو بين من يظهر ميزاته وبين من يظهر مساوئه.
ويقول ناشطون أن هاتف هواوي ميت 30 برو بيحمل زر واحد للتشغيل فقط .. مافيه أزرار تحكم بالصوت.
بينما نشر ناشطون صور قالوا انها من تصوير هواوي ميت 30 برو وتظهر دقة الشاشة والتصوير.
وحسب التسريبات السابقة فهواتف آيفون 11 الجديدة ستكون متاحة في الأسواق في يوم 20 سبتمبر القادم وهذه التسريبات هي التي خرجت من مدير بنك SoftBank الياباني وأيضًأ تلك التي تم اكتشافها في نظام iOS 13.
وسيتم اطلاق هاتف ميت 30 سيتم قبل آيفون 11 بيوم واحد فقط وهو ما سيجعل المنافسة على أشدّها بين الشركتين خاصةً أن الهاتف الجديد من هواوي سيقدّم أحدث ابتكارات الشركة على عادة سلسلة ميت، من ناحية أخرى -وكالعادة- فسيتم إطلاق الهاتف في مدينة من مدن أوروبا الكبرى وطبقًا لموقع Tech Garage فالميت 30 سيتم إطلاقه في ميونيخ، ألمانيا وذلك في 19 سبتمبر القادم.
هذه ليست المرّة الأولى التي تطلق هواوي هواتفها الجديدة في ألمانيا حيث أن ميت 9 أيضًا قد تم إطلاقه هناك وعلى العكس فهاتف ميت 20 للعام الفائت قد تم إطلاقه في لندن، بريطانيا.
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