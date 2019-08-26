دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تعرض 14 مليون مستخدم لتسريب بياناتهم من شركة الاستضافة Hostinger

تسببت عملية اختراق على خوادم شركة استضافة المواقع Hostinger بتسريب بيانات 14 مليون مشترك عبر قاعدة بيانات API.

قالت شركة استضافة المواقع Hostinger أنها واجهت عملية دخول غير مصرح بها (اختراق) إلى قواعد بيانات المستخدمين يوم الخميس الماضي.

وأكدت بدورها عبر بيان نشرته على مدونتها أن قواعد البيانات تحتوي معلومات حول ملايين المشتركين بخدمات الشركة يوم الخميس، وذلك بعد اختراق أحد خوادم الشركة عن طريق رمز برمجي يتيح الدخول إلى أنظمتها دون الحاجة إلى اسم مستخدم أو كلمة مرور، وهو ما جعل المخترق قادرًا على الوصول إلى أنظمة الشركة بينها قواعد بيانات API بسهولة.

وتشمل بيانات المستخدمين على الخادم والتي تمكن المخترق من الوصول إليها؛ أسماء، كلمات مرور، وعناوين البريد الإلكتروني.

وقد تأثر 14 مليون مستخدم بعملية الاختراق هذه بحسب تعبير Hostinger والتي بالأساس تمتلك 29 مليونًا فقط في سجلاتها.

يُذكر أن الشركة عرفت عن عملية الاختراق من خلال تنبيه يُشير لاختراق أحد خوادم الشركة، ما جعلها تحدث تشفير البيانات.

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لكن الشيء المهم في عملية الاختراق يتمحور حول عدم وصول المخترق إلى بيانات المستخدمين المالية وطريقة دفعهم، ولا حتى الملفات الخاصة بمواقعهم.

وفي حال كنت من أحد الأشخاص المستضافين على Hostinger، فإن الشركة ستخبرك إذا ما كنت من الذين تعرضوا للاختراق عبر رسالة تصلك على البريد الإلكتروني.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة تعرض 14 مليون مستخدم لتسريب بياناتهم من شركة الاستضافة Hostinger ظهرت أولاً على عالم التقنية.