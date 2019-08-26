وأضاف الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة إلى ما يحدث في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولا سيما في منطقة خان شيخون والمنطقة المحيطة بها: لا تنتهك القوات المسلحة السورية بدعمنا أي اتفاقات. وأذكر مرة أخرى، فقد قال الرئيس فلاديمير بوتين هذا مرارا وتكرار".
وتابع لافروف: "لذلك عندما قام الجيش السوري بتصفية هذه البؤرة في خان شيخون، فقد تم ذلك بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية".
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: يعلق على الدوريات المشتركة في المنطقة "المنزوعة السلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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