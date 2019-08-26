لافروف: يعلق على الدوريات المشتركة في المنطقة "المنزوعة السلاح"

وأضاف الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة إلى ما يحدث في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولا سيما في منطقة خان شيخون والمنطقة المحيطة بها: لا تنتهك القوات المسلحة السورية بدعمنا أي اتفاقات. وأذكر مرة أخرى، فقد قال الرئيس فلاديمير بوتين هذا مرارا وتكرار".

وتابع لافروف: "لذلك عندما قام الجيش السوري بتصفية هذه البؤرة في خان شيخون، فقد تم ذلك بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية".

يتبع...