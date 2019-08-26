باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار... مصر تحفر بئري غاز جديدين في الدلتا

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، صباح اليوم الاثنين: "يجرى حاليا الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، تمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل".
© AP Photo / Fernando Llano
وأوضحت نتائج أعمال الشركة الفرعونية للبترول لعام 2018/2019 أنه "سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020 حيث ينتج الحقل حاليا من ثلاثة آبار بمعدلات تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعب غاز يوميا و9 آلاف برميل متكثفات، بينما يدخل حقل القطامية على خريطة الإنتاج لأول مرة خلال الربع الثاني من عام 2020".
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