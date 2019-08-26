نتنياهو يوعز بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليب غرب رام الله

رام الله - سبوتنيك. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين: "أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط".

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وأضاف نتنياهو:

نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا، سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان.

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على خلفية الهجمات على سوريا، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إسرائيل، بأنها سوف تتحمل العواقب.

وكان نتنياهو قد نشر تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأحد، هدد من خلالها أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف بلاده.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بجهود معقدة قد بذلناها اكتشفنا بأن فيلق القدس الإيراني أرسل وحدة خاصة تكونت من عناصر شيعية إلى سوريا، من أجل قتل إسرائيليين في الجولان، وذلك من خلال طائرات مسيرة مفخخة، هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل إيران".