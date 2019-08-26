وزير الخارجية اللبنانية يعلن ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر في لبنان

وغرد باسيل على حسابه على "تويتر"، قائلا: "على مدى أربع سنين عمّرنا بمؤسسة التيار وعمّرنا الثقة بيناتنا، اشتغلنا سوا، وسوا خلينا التيار أقوى".
وأضاف باسيل، قائلا: "أنا رح اترشح لرئاسة التيار واطلب ثقتكن من جديد والكن الخيار لنكفي مشوار العمار ونكمّل سوا بالتيار القوي من أجل لبنان القوي".
ويخوض التيار الوطني الحر في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات داخلية لاختيار رئيس ونائب للرئيس.
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