وزير الخارجية اللبنانية يعلن ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر في لبنان

وغرد باسيل على حسابه على "تويتر"، قائلا: "على مدى أربع سنين عمّرنا بمؤسسة التيار وعمّرنا الثقة بيناتنا، اشتغلنا سوا، وسوا خلينا التيار أقوى".

وأضاف باسيل، قائلا: "أنا رح اترشح لرئاسة التيار واطلب ثقتكن من جديد والكن الخيار لنكفي مشوار العمار ونكمّل سوا بالتيار القوي من أجل لبنان القوي".

ويخوض التيار الوطني الحر في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات داخلية لاختيار رئيس ونائب للرئيس.