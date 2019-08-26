أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشر الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، تغريدة ساخرة على تويتر، وصفها البعض بأنها جارحة ومسيئة للفتيات. وقال الأمير في تغريدته التي حصدت شهرة كبيرة خلال الساعات الماضية: "أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب". أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) August 22, 2019 وانهالت ردود الأفعال على تغريدة الأمير السعودي، حيث عاتبه العديد من المغردين، فيما قال البعض إنها تغريدة لا يجب أن تصدر عن أمير عبر حسابه الرسمي. وأمام الهجمة التي شنها مستخدمو موقع "تويتر"، نشر فهد اعتذارا بشكل ساخر أيضا. أعتذر لكل رجُل هزّه هذا التغريدة وجرحه، لم أعلم أبداً بأنني جرحة (روحه الأنثوية الـمُكبّلة بداخل جسده) وبات يكتب صارخاً ومغرداً وشاتماً لي بأنني أهنت (ركبته الخيالية الأنثوية بداخله) ولكن أريدكم بأن تعلمون بأنني أخ لكم ممازحاً في فضاء تويتر (نوسع صدورنا مع بعض) شاكرا حسن أستماعكم https://t.co/KsdFzTcvLH فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) August 23, 2019 شاهد أيضا: صور أهم الأحداث التاريخية في السعودية

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