إسرائيل تهدم مطعما فلسطينيا جنوبي الضفة

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

هدم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مطعما، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة لمنظمة التحرير)، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي المخرور، ببلدة بيت جالا، غربي مدينة بيت لحم، وشرعت بعملية هدم مطعم.

وأضاف "بريجية" لوكالة الخليج 365:" عملية الهدم تأتي بدعوى البناء ترخيص في مناطق مصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل".

ولفت إلى أن المطعم تعرض للهدم عدة مرات، في السنوات الماضية، بعد أن أعاد مالكوه بناءه.

Advertisements

وندد "بريجية" بعملية الهدم، واتهم إسرائيل بـ"تفريغ المنطقة لصالح الاستيطان".

وأشار إلى أن عددا من المستوطنين أقاموا قبل عدة أسابيع خياما بالقرب من المنطقة، في خطوة لتشييد بؤرة استيطانية.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.