مقتل شرطي مكلف بتأمين أماكن عبادة طعنا بوسط القاهرة

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، الإثنين، أن شرطيا بخدمة تأمين منطقة وسط القاهرة تجمع أماكن عبادة إسلامية ومسيحية ويهودية قُتل جراء "قيام شخص مهتز نفسيا بالاعتداء عليه بسلاح أبيض".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم، "تلقي مركز شرطة مصر القديمة (وسط العاصمة) بلاغا بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) معين بخدمة تأمين منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة".

وأشارت إلى أن الشخص قام بالاعتداء علي الشرطي عبر طعنه بسكين دون مبرر؛ ما نتج عنه مقتل الأخير.

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وتابعت: "ألقت الشرطة القبض على مرتكب الواقعة وبحيازته السلاح المستخدم، وتبين أنه يهذي بعبارات غير مترابطة، وأنه مهتز نفسيا"، دون تفاصيل أكثر عن اسمي القاتل والقتيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو ذوى القاتل أو القتيل بشأن تفاصيل الواقعة.

ومنطقة مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة من أشهر المواقع التاريخية الدينية بمصر؛ حيث تجمع أماكن عبادة للأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية.

ومن أشهر أماكن العبادة في تلك المنطقة جامع عمرو بن العاص الشهير وهو أول مسجد بنى في مصر، بجانب مجموعة من الكنائس والأديرة التي شرفت بتواجد السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم خلال رحلتهما في مصر، ومعبد إبراهام بن عزرا الذي يحرص العديد من السائحين اليهود لزيارته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.