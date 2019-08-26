اعتقال فلسطينيين نفذوا عملية هجومية بالضفة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت إذاعة إسرائيلية، إن أجهزة الأمن، اعتقلت فلسطينيين في الضفة الغربية، يشتبه بتنفيذهم عملية أدت يوم الجمعة إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة إسرائيليين اثنين، وسط الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي:" تم اعتقال الفلسطينيين المسؤولين عن العملية في دوليف، التي أدت إلى مقتل إسرائيلية".

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الإسرائيلية، بشأن عملية الاعتقال.

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وكان فلسطينيون قد فجّروا عبوة ناسفة في مدخل مستوطنة "دوليف" في وسط الضفة الغربية، الجمعة، ما أدى إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 2 بجروح ما بين طفيفة وخطيرة.



وفي سياق متصل، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بإعداد خطة لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في مستوطنة دوليف، ردا على العملية.

وأضاف نتنياهو في بيان أصدره مكتبه، ووصل وكالة الخليج 365:" نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا، سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان".

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