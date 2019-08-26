نتنياهو يوعز بإقامة 300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بإعداد خطة لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن نتنياهو" أوعز لمدير عام مكتب رئيس الوزراء، بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية (مستوطنة) دوليف، سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط".

وأضاف نتنياهو:" نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا، سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان".

وكان فلسطينيون قد فجروا عبوة ناسفة في مدخل مستوطنة "دوليف"، وسط الضفة الغربية، الجمعة، ما أدى إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 2 بجروح ما بين طفيفة وخطيرة.

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