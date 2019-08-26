إسرائيل تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق

استدعى جهاز المخابرات الإسرائيلية، فجر الإثنين، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق دون توضيح الأسباب.
وقال مكتب الشيخ صبري في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري، فجر اليوم وسلمته استدعاء للتحقيق ظهر اليوم".
ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية توضيحا بشأن هذا الاستدعاء.
ولكن التحقيق مع الشيخ صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس (أهلية)، جاء بعد يوم واحد من تحقيق المخابرات الإسرائيلية مع الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
ودائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى والمساجد والعقارات الوقفية الإسلامية في القدس.
وقال المحامي خلدون نجم، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، إن المخابرات الإسرائيلية حققت، الأحد، لمدة 3 ساعات مع الشيخ الخطيب "بتهمة الإيعاز لحراس المسجد الأقصى بتوثيق انتهاكات الإحتلال داخل المسجد الأقصى ومحيطه".
وكانت الهيئات الإسلامية في القدس قد أدانت مرارا في الأشهر الماضية قيام الشرطة الإسرائيلية باستدعاء، والتحقيق، وإبعاد، حراس ومصلين، في المسجد الأقصى وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية.
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