الجيش التركي يحيّد 2 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365 حيد الجيش التركي إرهابيين إثنين من منظمة بي كا كا، في غارات جوية شمالي العراق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، شن غارات على مواقع المنظمة في منطقة زاب، شمالي العراق. Advertisements ولفتت إلى أن القصف استهدف ملاجئ ومخابئ ومرابض أسلحة تابعة للمنظمة. وذكرت أن الغارات أسفرت عن تحييد إثنين من عناصر المنظمة الإرهابية الإنفصالية. \الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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