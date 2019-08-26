عطنا كلمة بدوية وترجمتها.. هشتاج أخرج عبارات عربية دارجة غريبة

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 تفاعل ناشطون خليجيون وعرب تحت هشتاج عطنا كلمة بدوية وترجمتها، حيث اظهر الهشتاج عبارات عربية دارجة غريبة.

Advertisements وعلق ناشط بعبارة:" ابك علامك.. ومعنانها اشبك ياواد. كما علقت ناشطة خليجية بعبارات وهي: عانيه وزانتس/ هذا الشيء بجانبك اغر جاي/هيا تعال يتهنوص /يتدلع دنت الهاشميه او تجغر/تبكي بشده شبهه/قبيح مودمي شلي/المزيون فهقه/تأجيل الشيء توحي او اوحيني/ اسمع اسمعني جيدآ Advertisements

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