دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السفارة اليمنية بالمملكة تتبرأ من أنيس منصور: «لا يحمل أي صفة وظيفية لدينا»

أكد المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة، عارف أبو حاتم، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن صفة «المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض» التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحَلَة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق، موضحًا، أن الإعلامي أنيس منصور قد عمل مساعدًا له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.

ونفى أبو حاتم، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا.

وقال أبو حاتم: إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيًّا مع بعض الأطراف.

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