دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مرزوق الغانم: أمير الكويت بصحة جيدة والتَقِيه يوميًا

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بصحة جيدة، وأن ما تنشره الحسابات الوهمية والمشبوهة عنه هو أمر «مشين ولا أخلاقي».

وكتب الغانم –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر-: تغريدة قال فيها: «مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام».

وتابع رئيس مجلس الأمة قائلًا «ولمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلًا ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية».

وأضاف «وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلًا وألا يضغط على نفسه كثيرًا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد».

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وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن يوم الأحد الماضي، تعافي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من العارض الصحي الذي تعرض له.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار-وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة سموه إثر العَارِضِ الصِّحَيِّ الذي أَلَمَّ به، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.