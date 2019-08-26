التحالف العربي يعترض ويسقط 6 طائرات حوثية مسيرة

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وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير (6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعدة ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".
وأوضح أن "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى".
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مقدم من دار الأخبار
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وتابع أن المحاولات الحوثية المستمرة تثبت أيضا "إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".
وأكد العقيد تركي المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.