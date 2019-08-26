الارشيف / اخبار الخليج

التحالف العربي يعترض ويسقط 6 طائرات حوثية مسيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
قال التحالف العربي إن أسقط 6 طائرات حوثية مسيرة- أرشيفية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قال التحالف العربي إن أسقط 6 طائرات حوثية مسيرة- أرشيفية أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، مساء الأحد، أن قوات التحالف اعترضت ودمر 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية تجاه المرافق المدنية في مدينة جازان جنوب غربي .

وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير (6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعدة ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

وأوضح أن "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى".

شاهد ايضًا: حقائق مذهلة عن الجيش السعودي

مقدم من دار الأخبار

Advertisements
يعد الجيش السعودي أحد أقوى الجيوش النظامية في العالم حيث يحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العسكرية المختلفة

أخبار ذات صلة

وتابع أن المحاولات الحوثية المستمرة تثبت أيضا "إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

وأكد العقيد تركي المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعترض ويسقط 6 طائرات حوثية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا