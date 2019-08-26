إسرائيل تقلص كمية الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

غزة/الخليج 365-

قررت إسرائيل، الإثنين، تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة، كميل أبو ركن، في تصريح، وصل وكالة الخليج 365:" في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تقرر تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في القطاع عن طريق معبر (كرم أبو سالم) كيرم شالوم، وذلك اعتبارا من صباح اليوم (الإثنين) وحتى إشعار آخر".

ومن شأن هذه الخطوة الإسرائيلية، أن تفاقم من أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة كبيرة في هذا المجال، منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال مساء الأحد، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية (نظام التصدي للصواريخ) اثنين منها.

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ولم تتبن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وردا على إطلاق هذه الصواريخ، أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية فجر الإثنين على موقع يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بحسب مراسل وكالة الخليج 365.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن الموقع الذي تعرض للقصف، هو "مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة ويضم مكتب قائد كتيبة في حماس".

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