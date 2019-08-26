3 انفجارات تستهدف مواقع لتنظيم فلسطيني في لبنان

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

هزت 3 انفجارات منطقة البقاع الاوسط، شرقي لبنان، اليوم الإثنين، مستهدفة مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.



وأضافت الوكالة أن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية –لم تذكر مصدرها- على المواقع المتمركزة في سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا شرق قضاء زحلة، وقد رد عناصر المواقع بوابل من الرصاص المضاد للطيران.



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يأتي هذا التطور بعد يوم على حادثة سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية.



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة والتي تنشط في سوريا، بقيادة أحمد جبريل، تقيم 3 مواقع في شريط قرى البقاع الأوسط اللبناني المحاذية للسلسلة الشرقية منذ عام 1982، ولا تزال تتمركز فيها.

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