شبوة/ علي عويضة/ الخليج 365
واصلت القوات الحكومية، الإثنين تقدمها في مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري للأناضول عبر الهاتف، إن قوات الحكومة الشرعية تقدمت نحو منطقة "مفرق الصعيد" ومنطقة "النقبة" وسيطرت عليهما بعد اشتباكات محدودة مع قوات "الانتقالي الجنوبي".
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الجيش سيطر على معسكر "الرمضة" بمديرية "حبان" شرقي محافظة شبوة، أحد أهم مواقع قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا.
كما سيطرت قوات الحكومة على عدة نقاط بمنطقة "مرخة" و "السلف" على الطريق بين مدينة "عتق" ومديرية "بيحان" غربي المحافظة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل اثنين من قوات النخبة الشبوانية، وإصابة 6 آخرين، بحسب المصدر الذي لم يفصح عن الضحايا في صفوف قواته.
ومنيت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، بانتكاسة إثر فشلها في اقتحام مدينة عتق، مركز شبوة، حيث صدتها القوات الحكومية، وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها عند مداخل المدينة، وأحرقت عربات عسكرية إماراتية، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني السبت، من السيطرة على معسكرات تابعة للقوات المدعومة من الإمارات بذات المحافظة.
ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.
وقبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تواصل تقدمها في محافظة شبوة شرقي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.