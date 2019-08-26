القوات الحكومية تواصل تقدمها في محافظة شبوة شرقي اليمن

شبوة/ علي عويضة/ الخليج 365



واصلت القوات الحكومية، الإثنين تقدمها في مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر عسكري للأناضول عبر الهاتف، إن قوات الحكومة الشرعية تقدمت نحو منطقة "مفرق الصعيد" ومنطقة "النقبة" وسيطرت عليهما بعد اشتباكات محدودة مع قوات "الانتقالي الجنوبي".



وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الجيش سيطر على معسكر "الرمضة" بمديرية "حبان" شرقي محافظة شبوة، أحد أهم مواقع قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا.



كما سيطرت قوات الحكومة على عدة نقاط بمنطقة "مرخة" و "السلف" على الطريق بين مدينة "عتق" ومديرية "بيحان" غربي المحافظة.



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وأسفرت الاشتباكات عن مقتل اثنين من قوات النخبة الشبوانية، وإصابة 6 آخرين، بحسب المصدر الذي لم يفصح عن الضحايا في صفوف قواته.



ومنيت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، بانتكاسة إثر فشلها في اقتحام مدينة عتق، مركز شبوة، حيث صدتها القوات الحكومية، وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها عند مداخل المدينة، وأحرقت عربات عسكرية إماراتية، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني السبت، من السيطرة على معسكرات تابعة للقوات المدعومة من الإمارات بذات المحافظة.

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

وقبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.