قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من رام الله

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من قرية كفر نعمة غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر الديك وسليمان الديك من كفر نعمة خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبزيع غرب رام الله.

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