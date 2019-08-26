الكويت ترفع الحد الأدنى لتأشيرة الالتحاق بعائل إلى 500 دينار

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، قرارا يقضي بتعديل شرط الحد الأدنى لراتب الأجنبي المقيم في البلاد، الراغب في استقدام أفراد أسرته، كالزوجة والأبناء على بند "التحاق بعائل" من 450 إلى 500 دينار.
ونص قرار وزير الداخلية الكويتي، على استثناء شاغلي 14 مهنة من شرط الحد الأدنى الجديد للراتب، وهم المستشارون، والقضاة، وأعضاء النيابة، والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والأطباء، والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس، وموجهو التعليم والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون، ومحضرو المختبرات، والمستشارون الماليون، والاقتصاديون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
كما استثنى القرار أمناء المكتبات والهيئة التمريضية، من ممرضين، ومسعفين، وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين، والمدربين واللاعبين، والطيارين والمضيفين، ومجهزي الموتى والقائمين على دفنهم.
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