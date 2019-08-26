غريزمان يقود #برشلونة لمعاقبة #بيتيس بخماسية

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الخليج - د ب أ
أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين وصنع هدفاً آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحويل تأخره 0-1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين ومستحق 5-2 في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً فوزه الأول في البطولة هذا الموسم.
وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للمسابقة، فيما ظل بيتيس بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر 1-2 أمام ضيفه بلد الوليد في المرحلة الماضية.
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