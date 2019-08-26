من هو الإرهابي "لعكب" الذي يقاتل مع مليشيا الإصلاح في عتق؟

تداول ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن قيادي في القاعدة يقاتل إلى جانب مليشيا الإصلاح في عتق بشبوة، ويدعى "لعكب".

وبحسب المعلومات المتداولة فإن لعكب هو عبدربه بن محمد لعكب احد قيادات القاعدة في جزيرة العرب وهو من مديرية عسيلان، نشأ لكعب في حضن حزب الاصلاح الارهابي ( إخوان اليمن) وتحول الى قائد إرهابي في القاعدة.

ووفق المعلومات، قاد عدة فصائل لتنظيم القاعدة في شبوة وحضرموت وكان مشاركاً في تنفيذ اعمال ارهابية في المحافظتين .

ولفت الناشطون إلى أن لعكب يتمتع بالذكاء والتخفي ويعمل من تحت الطاولة حيث كان يدير معسكرا لتدريب العناصر الارهابية في البيضاء ويتنقل ما بين البيضاء ومأرب .

وتم تعيينه من قبل الشرعية قائداً للقوات الخاصة ضمن جملة التعيينات التي صدرت لشرعنة الإرهاب داخل معسكرات الشرعية.

وله تصريح تدعو إلى الانتقام من النخبة لأنها قاتلت وطاردت المجاهدين، على حد وصفه.

وجند لعكب المئات من عناصر القاعدة في القوات الخاصة ببيحان ودفع بهم قبل يومين الى عتق لمواجهة النخبة الشبوانية

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