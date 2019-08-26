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نتفليكس تختبر ميزة تساعد الأعضاء في العثور على المحتوى المفضل

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

رصد مقطع فيديو جديد ظهر بواسطة أحد مستخدمي تويتر عبر TechCrunch، اختبارات حالية لمنصة نتفليكس على أجهزة iOS لميزة تسمى المجموعات، حيث يتم تنسيق المحتوى بواسطة فريق من خبراء Netflix، ويتم وضع العناوين في فئات مختلفة استنادًا إلى عوامل مثل النوع والنغمة والقصة وسمات الشخصيات.



وبعض الفئات المختلفة تشمل "برامج تليفزيونية"، و"أفلام حصلت على جوائز"، و"تكرار"، و"مواد خفيفة"، و"نتفليكس كوميدي".

وسيجد المستخدمون الذين تم اختيارهم لاختبار الميزة الجديدة خيار استخدام المجموعات في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة نتفليكس Netflix الرئيسية حيث ستجد عادةً "قائمتي".

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اضغط على فئة المجموعة التي تجدها جذابة وتتوسع الصفحة لتكشف الصور المصغرة للعناوين في تلك المجموعة المحددة، وفوق تلك الصور المصغرة، يظهر توضيح لما تدور حوله المجموعة، فمثلًا بالنقر على "Real & Riveting" تظهر أن العناوين في المجموعة هي أفلام وثائقية مثل Woodstock وAmerican Factory.

وتستخدم مجموعات Netflix خبراء بشريين لتجميع الأفلام في فئات مختلفة وهي ميزة تساعد أعضاء Netflix على العثور بسرعة على المحتوى الذي يهتمون به.

وتتعرض Netflix لضغط تنافسي أكثر من أي وقت مضى، حيث بدأت ديزني في الاستعداد لإطلاق منصتها في 12 نوفمبر القادم مقابل 6.99 دولار شهريًا، ويمكن للمشتركين البث على أربع شاشات في وقت واحد، وإعداد ما يصل إلى سبعة ملفات تعريف المستخدمين وعرض محتوى البث بدقة 4K دون أي تكلفة إضافية، وللحصول على هذه الميزات على نتفليكس يجب على المشترك دفع 15.99 دولارًا شهريًا.

ومن خلال تقديم المجموعات، تأمل نتفليكس Netflix في توفير العناوين الموصى بها والتي يرغب المشتركون في رؤيتها، فكلما زاد عدد أعضائها على Netflix، قل شعورهم بالحاجة إلى التسجيل للحصول على خدمة بث متنافسة.