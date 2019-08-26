دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على معالج Helio P70 في هاتف Oppo المرتقب Reno 2F ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات بعض من مواصفات هاتف Oppo القادم Reno 2F الذي ينطلق قريباً بمعالج Helio P70 وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق مؤتمر Oppo للإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من هواتف Reno، التي شغلت بالفعل العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، وفي تسريبات جديدة كشف أيضاً عن مواصفات أحد الإصدارات المرتقبة الذي يعرف بهاتف Reno 2F.

ينطلق هاتف Reno 2F وفقاً للتسريبات بمعالج Helio P70 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش وتدعم جودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.

كما يأتي هاتف Reno 2F بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GM1 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

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ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار تكبير رقمي حتى 10 مرات وهي ميزة ذكرت في مواصفات 2Z أيضاً، كما يأتي هاتف Reno 2F بنمط Ultra Night Mode 2.0.

أيضاً من المقرر أن تأتي كاميرة السيلفي بتصميم منبثق يتوسط الشاشة الأمامية للهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هواتف Reno 2 في مؤتمر Oppo الذي يعقد في 28 من أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على معالج Helio P70 في هاتف Oppo المرتقب Reno 2F ظهر على التقنية بلا حدود.