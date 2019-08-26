الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

رام الله - سبوتنيك. ونقلت وكالة "قدس نت"، عن مصدر لها أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقع "حطين" التابع للمقاومة الفلسطينية قرب "مدينة بيسان الترفيهية" في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ.
وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء محافظة شمال القطاع غزة.
وذكر شهود عيان لـ "قدس نت"، أن القصف خلف أضرارا مادية بالموقع المستهدف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.
وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ردت المقاومة بإطلاق النار نحو طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.
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