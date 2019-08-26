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أربع مراحل تقودك نحو الحب والعشق

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

اختلف الشعراء والعشاق حول مفهوم الحب، فكثيرا ما يتم الخلط بين الحب بالشهوة، ولذلك تتحدث استشاري العلاقات الأسرية والعاطفية د.ندى الجميعي عن الحب ولماذا تحب؟ ومن تحب؟ إلى أي مرحلة في الحب تصل؟.



والحب تجانس روحين وتبادل شحنات إيجابية متغلغلة بين طيات أجساد المحبين وحب من يحبك حقا يدفعك للأمام، يحافظ عليك، لا ينشغل عنك بل يخلق لحظات ليطمئن عليك، يستنشق انفاسك لتعبر خلايا جسده وترويها فهذا هو من يستحق أن تحبه، فالحب به طهارة وعفة، فإن دخلت الشهوة فيه فليس هذا الحب الذي نتحدث عنه، فهو لا يحب وانما يشتهي الحب.

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وللحب أربعة مراحل، هي:

- مرحلة الارتياح: نقطة البداية في الحب، قد يخطفك حبيبك من نظرة واحدة ولا تعرف لماذا هو! تريد أن تراه باستمرار، ضربات قلبك تتضاعف وإحمرار الوجه خجلا وأحيانا تتلجلج في الحديث معه أو عنه، فعيونك لا تستطيع أن تبقى بعيونه للحظات فتشعر أنها تائهة، فعندما تراه تشعر بانتعاش قد يملأ قلبك، تتطاير مفرحا كالفراش وتتمنى أن توزع الحب على العالم أجمع.

- الاهتمام: فهي المرحلة الأوسط حيث يطوف حول حبيبه ويبادر بالمساعدة دوما، يطمئن عليه باستمرار، يتمنى أن يبقى بخير ويراوده المخاوف حول أن شئ قد أصابه فيسرع مطمئنا عليه.

- الاشتياق: يشعر الحبيب بغصة بقلبه، وضربات متتالية بسبب هجر لحبيب حتى لثواني، يشعر أنه تائه دونه فلا يرتاح إلا وهو معه.

- التضحية: أن تضحي بكل شئ من أجل حبيبك، مال، راحة، تفكير، وقت، حتى شهوتك؛ فالرجل الذي يحب لا يستطيع أن يلمس محبوبته خوفا عليها من نفسه، يجعل من نفسه بطلا ليحميها، لا يستطيع أن يرى دمعة من عينيها.