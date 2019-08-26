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صور جوية لمتاهة كاللوحة الفنية أعادها الأمير تشارلز للحياة

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

كشفت صورة جوية، عن التنسيق الرائع لمتاهة، تم تعديلها وتنسيقها، وفقًا لتعليمات وتكليفات، الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، إذ تبدو المتاهة من الأعلى، وكأنها لوحة فنية، إذ ساعد الأمير تشارلز، فى إنقاذها، وهو الذى لديه شغف تجاه المتاهات منذ طفولته.



إذ وجه الأمير تشارلز، ملايين الجنيهات الإسترلينية، لاستعادة "دمفرايز هاوس"، الفخم إلى رونقها، شرق إيرشاير البريطانية، ونفذ حملة لإعادة المنزل لرونقه، وفقا لـ صحيفة ديلى ميل البريطانية.

إذ سقط العقار في حالة سيئة وكان معروضًا للبيع في عام 2007 عندما شارك وريث العرش في حملة لإنقاذه وفتحه للجمهور للاستمتاع به.

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قبل ثلاث سنوات، أكمل البستانيون والحرفيون العمل في المنزل الفخم، وبدأوا فى تطوير المتاهة الضخمة بتكليف من الأمير تشارلز، الذي كان يستمتع بالتجول فى المتاهات منذ طفولته.

وقال الأمير تشارلز خلال افتتاح المتاهة سابقا، فى 2016 "لا يوجد شيء أكثر متعة من الضياع في المتاهة".

واستغرق بناء المتاهة، 17 شهرًا، وتم زراعة 1600 شجرة جديدة، على ارتفاع ثمانية أقدام، وقام بالعمل حوالى 30 حرفيا.