- 1/2
- 2/2
Advertisements
شركة هواوي تحسم الجدل حول موعد إطلاقنظام Harmony OS
الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
حسمت شركة "هواوي Huawei" الصينية، عملاق صناعة الإلكترونيات، الجدل حول موعد إطلاق هاتف يدعم نظامها الجديد Harmony OS، مؤكدة عدم حدوث ذلك في عام 2019 أو العام المقبل.
وأكدت هواوي Huawei مجددا أن هواتفها الذكية لن تدعم نظام تشغيل Harmony OS في عام 2019، مؤكدة التزامها مع نظام "أندرويد".
وفقا لموقع the next web ذكر فينسينت يانغ، نائب رئيس شركة هواوي، أن هواتف هواوي الذكية مستمرة بدعم نظام "أندرويد" طالما الشراكة قائمة مع شركة جوجل Google.
وبسبب كثرة الأخبار التي ذكرت رغبة شركة هواتف هواوي بإطلاق هاتف ذكي يدعم نظام Harmony OS خرج يانغ بتصريح ليؤكد أن الشركة الصينية لن تقدم هاتفا يدعم نظام Harmony OS في عام 2019 أو العام المقبل.
ويعني ذلك أن الهواتف الذكية التي ستطلقها هواوي هذا العام ستدعم نظام أندرويد، بما في ذلك هاتف MAte 30، المتوقع أن يتم الكشف عنه في سبتمبر المقبل، حسب التسريبات.
لكن يانغ لم يستبعد فكرة الاعتماد على النظام الجديد في حال تم قطع العلاقات مع شركة جوجل، خصوصا أن الحكومة الأمريكية أدرجت الشركة الصينية في القائمة السوداء.
وسبق وذكرت هواوي أن نظام Harmony OS سيتم إطلاقه مع الأجهزة الذكية الأخرى، مثل التلفاز الذكي أو أجهزة المنزل الذكية.
يشار إلى أن هواوي بالفعل أطلقت أول تلفاز ذكي يدعم نظام تشغيل Harmony OS يدعى Honor Vision، ويبلغ سعره في الصين نحو 537 دولارا تقريبا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر شركة هواوي تحسم الجدل حول موعد إطلاق نظام Harmony OS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.