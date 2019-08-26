سامسونج تطرح جالاكسي A50s وA30s بتصميم ثلاثي الأبعاد

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سامسونج تطرح جالاكسي A50s وA30sبتصميم ثلاثي الأبعاد

الأحد 25 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الكورية Samsung عن أحدث هواتفها الذكية جالاكسي A50s وجالاكسي A30s بتصميم جديد وكاميرا متطورة مقارنة بالجيل السابق.



ووفقا لموقع GSMArena يعتبر هاتف جالاكسي A50 الأكثر مبيعا من سلسة "A" لذا تراهن سامسونج على هذا الجهاز لرفع إيراداتها من خلال التحديثات الجديدة للهاتف.

ولم يتم الكشف عن أسعار الهاتفين حتى الآن، ومتوقع ألا يتعدى سعر الأجهزة 300 دولار أمريكي.

مواصفات جالاكسي A50s

يأتي هاتف A50s بشاشة مميزة من نوع Super AMOLED بجحم 6.4 إنش بدقة عرض 1080x2340 بيكسل مع وجود ثقب في أعلى الشاشة يحتوي على عدسة الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

أعادت سامسونج تصميم الجهة الخلفية لجهاز A50s ليظهر بتأثير ثلاثي الأبعاد3D من خلال 4 ألوان الأبيض والأسود والأخضر والبنفسجي.

يتميز هاتف جالاكسي A50s بكاميرا ثلاثية خلفية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع عدسة 5 ميجابيكسل وعدسة 8 ميجابيكسل.

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أما الكاميرا الأمامية فتمت ترقيتها من دقة 25 ميجابيسكل إلى 32 ميجابيكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 9610 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 4 أو 6 جيجابايت والذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت وصولا إلى 512 جيجابايت مع بطارية قوتها 4000 ميللي أمبير.

مواصفات جالاكسي A30s

يضم هاتف A30s نفس نوع وحجم شاشة هاتف A50s لكن بدقة عرض 720x1560 بيكسل، مع وجود مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية في الخلف أيضا، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 25 ميجابيكسل والثاني بدقة 8 ميجابيكسل والثالث بدقة 5 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 7904 وتأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 أو 4 جيجابايت، أما الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت وصولا إلى 128 جيجابايت.

يعمل الهاتف ببطارية قوتها 4000 ميللي أمبير ويتوفر الجهاز بنفس اختيارات الألوان لهاتف جالاكسي A50s.