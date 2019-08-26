شكرا لقرائتكم خبر عن الخوف سلاح ذو حدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل يستطيع الخوف أن يبعث الحياة في العمل العربي المشترك؟ على غرار المثل المعروف نقول: آخر الدواء الخوف. لماذا الخوف بالذات؟ لأنه في صميم الفانتازيا الاستراتيجية الجديدة في العقود الأخيرة، صار الإرهاب والرعب والترويع أحدث سلاح تتهاوى أمامه حصون الأدمغة، قبل أن تتداعى قلاع سيادة الأوطان.

من شطحات بعض القادة العسكريين عبر التاريخ، إرسال الجنود إلى أرض العدو من غير سلاح. عليهم أن يفتكّوا سيوفهم أو بنادقهم من الخصم. لا ينصرفنّ الذهن إلى أن القلم يدعو إلى السطو على أسلحة المحتلين، فمن العجائب التي ستسجل على صفحات التاريخ، أن مدناً عربية فيها قوات بعشرات الألوف تركت مواقعها بغير قتال طلباً للسلامة، كما تفضل الشاعر الحكيم: «وقالوا تقدم، قلت لست بفاعل.. أخاف على فخارتي أن تحطما»

الخطة التي يزعم القلم أنها لا تخلو من الابتكار الذي صار أصعب عملة وأندرها لدى النظام العربي أيتها الشعوب العربية التي نسيت تاريخها هي تحويل أشهر ما قاله النواسي إلى استراتيجية للأغراض السلمية؛ أي مفصلة تفصيل «هوت كوتور» على مقاس دماغ النظام العربي.

يقول الحسن بن هانئ في مقولته التي تشبه مفتاح اللصوص الصالح لألف باب: «وداوني بالتي كانت هي الداءُ». المقترح المتواضع وإن شاء الله الناجع هو أن الرعب الذي ركّبوا بعبعه من شخصيات شتى: زورو، دراكولا، جيمس بوند، دكتور جيكل الذي يمسي مستر هايد، ليس هو غايتنا، كل ما هنالك هو أن على العرب أن يتلقفوا كرة الخوف المبيدة، وأن يجعلوها دافعاً إلى العمل العربي المشترك لمجرد أن تغدو لهم حماية مشتركة. عندئذ سنجعل الجبابرة يتعلمون من تراثنا قول شاعرنا: «تأبى العصيّ إذا اجتمعن تكسراً».

أما نحن فقد جاوزنا هذا المستوى إلى الاستغناء عن التفكير في الحرب، ولم نعد نحتاج إلا إلى اختراع البديل من السلاح في عالم لا يفهم غير لغة القوة.

لزوم ما يلزم: النتيجة الخرافية: أليس حديث خرافة أن يصبح الشعر خطة استراتيجية؟

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