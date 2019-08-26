إقالة والي البحر الأحمر ومدير الأمن باشتباكات بورتسودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مجلس السيادة السوداني أمس الأحد، قرارات بإعفاء والي ولاية البحر الأحمر المكلف ومدير جهاز الأمن بالولاية، وتعيين والٍ يحفظ هيبة الدولة على خلفية الصدامات الأهلية التي شهدتها مدينة بورتسودان خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى.

وأكد المجلس في بيان اتخاذ خطوات تحفظ هيبة الدولة جراء الاقتتال القبلي الذي جرى ببورتسودان وخلف عدداً من القتلى والجرحى.

وأضاف أنه تم رصد استخدام السلاح الناري ما يكشف تدخلات خارجية وداخلية في الصراع.

وجه المجلس باتخاذ تدابير إيجابية تحول دون نقل الصراع الى مدن أخرى ورفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لرصد أي اجتماعات ولقاءات لتغذية الصراع.

وأفادت مصادر بأن عدد القتلى وصل إلى 27 قتيلاً، بينهم 3 قتلى للقوات النظامية، كما أن هناك حرائق بالمنازل، وعلى إثر تلك الأحداث انتشرت قوات من الجيش السوداني في شوارع بورتسودان، لاحتواء هذا الصراع القبلي.

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وأوضح مصدر بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أمس، أنه تم إرسال قوات إلى بورتسودان مكونة من خمسة ضباط و 85 جندياً ليبلغ عدد القوة الموجودة على الأرض هناك من الشرطة 300 فرد و30 عربة، وأوضح أنه تم تسليم كل البلاغات المتعلقة بالأحداث للمباحث المركزية للبت فيها.

وكان رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، ضرار أحمد ضرار، أكد استمرار الاشتباكات القبلية في المدينة، والتي شهدت أمس الأول السبت، مقتل إمام مسجد في مربع 29 حي المطار وحرق المسجد، واتهم جهات سياسية بالمركز والولاية بتأجيج الصراع، واتهم ضرار وهو أيضاً رئيس مؤتمر البجا القومي، حكومة الولاية واللجنة الأمنية بأنهما مقصرتان في ضبط الموقف الأمني. وقال ضرار بحسب صحيفة السوداني: «إننا كأحزاب نطالب بإقالة الوالي وحكومته».

والخميس الماضي، قرر المجلس السيادي إرسال وفد عاجل إلى بورتسودان؛ للوقوف على توترات الأوضاع بالمدينة، وضم الوفد عضو المجلس حسن شيخ إدريس، إلى جانب رئيس أركان القوات البرية ونائب مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات، مقتل 7 وإصابة 22 آخرين، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف.

وسرعان ما انتقل الصراع إلى بورتسودان، في ذات الشهر، قبل أن يتجدد بسبب ندرة المياه في المدينة، لكن المجلس العسكري سرعان ما تدخل وعقد صلحاً بين الطرفين.(وكالات)