سلطان النيادي يبدأ رحلة علاج في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: فدوى إبراهيم

غادر الفنان والمنتج الإماراتي سلطان النيادي أرض الدولة، أمس، في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصيب قبل أسابيع بوعكة صحية وعلى أثرها تابع حالته في أحد المستشفيات.

وقدم النيادي في فيديو بثه على حسابه في «إنستجرام» شكره لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاهتمامه الشخصي بوضعه الصحي، وإلى نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة لمتابعتها حالته، وكل فناني الإمارات الذين وقفوا إلى جانبه ودعوا بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، وكل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النيادي حظي بوقفة لافتة من الفنانين الإماراتيين والعرب في وعكته الصحية وزاره عدد كبير منهم، ومن بينهم المخرج عارف الطويل والفنانون طارق العلي، سعيد السعدي، ساعد الجنيبي، خلف الأحبابي، ياسر النيادي، منصور الفيلي، خالد النعيمي، هدى الغانم، أحمد عبدالرزاق، جابر النعيمي وغيرهم، وتداول عدد منهم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعلانه سفره للعلاج وصوره راجين له الشفاء وداعين كل جمهوره بالدعاء له.