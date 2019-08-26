شكرا لقرائتكم خبر عن 499 مرشحاً على القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقف على مرحلة جديدة في تعزيز سعيها نحو المزيد من التميز والنجاح في إدارة العملية الانتخابية وفق أرقى المعايير، وبما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين وبمناسبة إعلان القائمة الأولية للمرشحين، بالجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر وفرق لجان الإمارات خلال مرحلة استقبال الراغبين بالترشح لعضوية المجلس، كما دعا المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من القيام بدورهم في المشاركة في هذا الواجب الوطني.

واعتبر أن المسؤولية الآن تقع على المواطن في اختيار المرشح الأمثل لتمثيله تحت قبة المجلس، وقال: «إن المساهمة في عملية التصويت مسؤولية وطنية، وتتجسد من خلال المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في اختيار مرشحين أكفاء وقادرين على خدمة الوطن والمواطن».

ويأتي الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين التي تضم 499 مرشحاً منهم 182 مرشحة من السيدات و317 من الرجال، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، حيث لم تتضمن القائمة من لم يستوف أحد شروط الترشح.

وقد راعت اللجنة مدى توافر متطلبات أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة، وحسن السمعة، حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 - 22 أغسطس/‏ آب في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقد قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة التي قامت بدورها برفع كل الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً لا تعد هذه القائمة المعتمدة والنهائية، حيث ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ 3 سبتمبر/‏ أيلول، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.



التقدم بطلبات الاعتراض



وسوف تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات اعتباراً من يوم الغد الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات من 26 ولغاية 28 أغسطس/‏ آب 2019، على أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة ومصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه. كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن مبلغ (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته، ويصادر إذا تم رفض طعنه.

وسوف تتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكّلة برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.



قائمة الأسماء الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي



أبوظبي:-



* إبراهيم ناصر محمد هلال الشامسي

* أحمد أحمد محمد بالكيله العامري

* أحمد محمد أمين باقر الخوري

* أحمد محمد صالح عبدالرحمن الرميثي

* أسماء مانع سعيد أحمد العتيبة

* الصغيرة سعيد سلطان قطامي العامري

* الطاهر مصبح الكندي المرر المرر

* النعيمه الرضه كمادى زيتون المهيري

* أمينه عبدالله محمد جرش جلوف المزروعي

* بثينه سالم سعيد القبيسي

* بدر بخيت سعيد بخيت السويدي

* بشاير بدر مبارك على بشاير المزروعي

* تعيب محمد سالم محمد الشويهي

* ثانى مبارك سرور مبارك الظاهري

* جمال محمد مطر هزيم المسافري

* جوعان مسعد عويضه مسعد العامري

* حربى سهيل صالح محمد العامري

* حصه عبدالله مبارك البوعينين المزروعي

* حمد سعيد الويطى المحرمي

* حمد سهيل بخيت سهيل الراشدي

* حمد محمد حمود سليم الهاجري

* حمدان سالم راشد عبيد المنصوري

* حمده أحمد عمر محمد المحرمي

* حمود حميد مبارك محمد المنصوري

* حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري

* خالد سعيد زعل حاضر المريخي

* خلفان راشد خلفان النايلي الشامسي

* خليفه بخيت سعيد بخيت الكتبي

* خليفه عبدالله محمد ثاني النعيمي

* خليفه عبيد محمد مصبح الغفلي

* خميس سالم سعيد محمد الظاهري

* خويتم سعيد خويتم بخيت الراشدي

* دلال سعيد مهير سعيد القبيسي

* ذياب محمد خليفه عبدالله الدرمكي

* راشد حمود سالم العطشان المنصوري

* راشد عبدالله عزيز خنبولي الشحي

* سالم حمد سالم سهيل العامري

* سالم خميس سالم خلفان المزروعي

* سالم راشد سويدان حضيرم الكتبي

* سالم سعيد سالم عمير الكتبي

* سالم سعيد على الشرهان

* سالم سعيد هاشل محمد المنصوري

* سالم مبارك عثعيث العامري

* ساميه عبدالله الشيخ مبارك علي الشامسي

* سعيد راشد محمد راشد الراشدي

* سعيد محمد الشرقي شنوح العامري

* سعيد محمد خليفة ماجد السويدي

* سفره سالم عبدالله المنهالي

* سلامه محمد مبارك الهاملي

* سلطان صغير محمد سعيد البلوشي

* سلطان عبيد سالم بن ذيبان المنصوري

* سلمى راشد سالم حضيرم الكتبي

* سهيل نخيره عيضة سهيل العفاري

* سيف احمد علي محمد العامري

* سيف صياح سيف سهيل المزروعي

* شمسه سلطان عبدالله غنوم الهاملي

* شيخه صقر سيف صالح المنصوري

* شيخه يوسف محمد السويدي

* صالح جذلان مبارك خلفان المزروعي

* صالح حمد شليويح الرضه العامري

* صالح محمد أحمد عيدس الراشدي

* صالحه نصيب سهيل نهيل الظاهري

* صبحه عبدالله ثانى مرشد الرميثي

* صفيه خميس سمسوم مبارك الكعبي

* عائشه أحمد سعيد منصور الكعبي

* عائشه خليفة على سيف النعيمي

* عائشه علي عبيد السويدي

* عايض محسن علي صبران البريكي

* عبدالرحمن سالم خليفة سليمان الشامسي

* عبدالرحمن علي حمد الزعابي

* عبدالرحمن علي عبدالرحمن حسن الغردقة

* عبدالله جوعان سالم علي الظاهري

* عبدالله سيف عبدالله رفيعه العرياني

* عبدالله علي عبدالله محمد الرميثي

* عبدالله محمد سعيد الضحاك المنصوري

* عبدالله محمد نخيره جمعه الظاهري

* عبيد سعيد محمد اليبهوني الظاهري

* عذراء شاهين سيف سلطان العواني

* عفراء جمعه مبارك صلهوم

* علي بخيت سالم أحمد المنصوري

* علي راشد مطر بن مسيعد النيادي

* علي محمد أحمد ياعد الحميري

* عوض راشد سعيد سيف المهيري

* عيسى محمد صالح محمد الشامسي

* غايه سعيد سرور الماس

* فارس خميس الفندي غانم المزروعي

* فاضل سعيد أحمد عجلان المهيري

* فاطمه الحاي بيات القبيسي

* فاطمه راشد علي إسماعيل الزعابي

* فاطمه سالم سيف الورد الدرمكي

* فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي

* كافيه سرحان محمد صبيح الكعبي

* كريمه علي كلفوت سالم الخوار

* ليلى إسماعيل حسن محمد العوضي

* ماجد خليفه محمد سعيد المهيري

* مبارك حمد محمد مرزوق العامري

* مبارك سالم حميد العطشان المنصوري

* مبارك سعيد محمد الهام الظاهري

* مبارك محمد علي الرملي الكتبي

* محسن سعد بدر بخيت المحرمي

* محمد جمعه علي جمعه آل رحمه الدرمكي

* محمد جوعان سالم علي الظاهري

* محمد سالم مصبح محمد الكتبي

* محمد سعيد محمد قشيم الرميثي

* محمد سلطان قران راشد المنصوري

* محمد سلطان محمد البادي الزعابي

* محمد صديق محمد سميع محمد المطوع

* محمد عايض مسلم دبش المنهالي

* محمد عبدالله الدوده بوته الحرسوسي

* محمد عبيد محمد عبيد المهيري

* محمد معيوف عوض سالم الكتبي

* مروه عبدالله جمعه راشد المنصوري

* مريم أحمد محمد خميس الرميثي

* مريم حمد عبيد الشامسي

* مريم سيف عبيد الزعابي

* مريم غيث حمد محمد المزروعي

* مطر زايد أحمد فطيس المنصوري

* منى شيبان غانم شيبان المهيري

* منى عبيد عيد الزعابي

* منى فالح حسن سمره القحطاني

* موزه حميد علي عبيد اليماحي

* موزه محمد سعيد مسلم العامري

* ميثاء محمد سعيد الكعبي

* ناصر العوضي يحيى سميحيه

* ناصر سالم سيف لخريباني النعيمي

* ناعمه عبدالرحمن محمد المنصوري

* نبيل صالح عبدالله الظاهري

* نصره سيف عبيد سيف الظاهري

* نوير سعيد ضاعن مبارك المنصوري

* هادف صلاح سالم عمير الشامسي

* هدى باقر نعمت الخوري

* هدى عبدالرحمن محمد دخين المطروشي

* هزاع علي عبدالله محمد أحمد أبو الريش

* هند أحمد محمد العوضي

* يعقوب يوسف أحمد حسين البلوشي



دبي



* أحمد إبراهيم عبدالرحمن الزرعوني

* أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي

* أحمد ثاني عبيد المهيري

* أسامة أحمد عبدالله علي الشعفار

* إسماعيل عبد الحميد يوسف بناي البستكي

* الحارث سالم أحمد عبدالله الموسى

* إيمان عبدالرحمن أحمد الحاج المهيري

* بخيت عبيد بخيت السويدي

* بدر سعيد محمد على النقبي

* بدور سعود عثمان عبدالله الحميدان

* تغريد عيد عبيد بوسمرة المحرزي

* ثريا عبدالله قمبر العوضي

* جابر خلفان محمد بن سهيل المهيري

* جمعه عتيق جمعه بن درويش

* جميلة أحمد محمد عمير المهيري

* جميلة راشد سالم بطي الهاملي

* حبيبة محمد علي بن ثالث

* حصة محمد أحمد محمد بن غرير

* حصة محمد عمر علي بن حيدر

* حمد أحمد سلطان الرحومي

* حمد عيسى راشد الفلاسي

* حمدان خميس سالم خصيف

* حمده عتيق أحمد يوسف الحمادي

* خالد خليفه فاضل خليفه المزروعي

* خليفه سيف بطي خليفه المهيري

* خليفه محمد خميس الشاعر السويدي

* خوله راشد سالم عيد السويدي

* راشد سلطان راشد الكيتوب

* راشد عيسى أحمد حارب الفلاحي

* ساره محمد أمين أحمد محمد شريف فلكناز

* ساره محمد خميس خلفان الجافلة

* سالم حمد صالح النعيمي

* سامى عبدالله عبدالخالق قرقاش

* سعيد ثاني احمد بن عبود الفلاسي

* سعيد راشد احمد سعيد غالب الفلاسي

* سلامه محمد جمعه الحر السويدي

* سلطان حمود سالم حمود الوشاحي

* سهام عبدالله حمد بن يلوان

* سهيل محمود سلطان البستكي

* شماء محمد سعيد الملا

* شيخه جمعه إبراهيم محمد هاشم راشد العتيبي

* شيخه خلفان عبدالله سلمان سعد

* صالحه خليفه لاحج خليفه البسطي

* صقر أحمد سيف حارب المري

* طلال أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي

* ظبابه سيف بطي حميد المزروعي

* عائشه بالخير عبدالله خليفه بالخير

* عائشه علي مصبح بالقيزي الفلاسي

* عبدالرحمن محمد سالم ال صالح الطنيجي

* عبدالعزيز عبد الله حمدان عبدالله الشامسي

* عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالعزيز رمضان المطوع

* عبدالله احمد علي عبدالله بن حيدر

* عبدالله حميد عبدالله الشيبة النعيمي

* عبدالله راشد عبيد جمعه السويدي

* عبدالله عبيد محمد أحمد

* عبدالله محمد سعيد بن خديه

* عبدالمنعم سالم عبيد بن سويدان السويدي

* عزا سليمان محمد بن سليمان

* عفراء إسماعيل عبدالله محمد بوحميد التمتمي

* علي خليفه ثاني القامة

* عمر عبدالرحمن علي عبدالله أهلي

* عيسى محمد راشد خنبوع نهيول

* غيث عبد الخالق عبدالله

* فاطمه احمد علي بن حيدر

* فاطمه بطي علي الظفري المهيري

* فاطمه طارش سعيد بوطبير المهيري

* فاطمه عبدالله عيسى الدربي

* فريده عبدالله قمبر العوضي

* فوزية يوسف علي عبدالكريم العمادي

* ليلى يوسف محمد الجسمي

* ماجد عبدالله مرشد راشد

* محمد ثاني عبيد ثاني المهيري

* محمد حميد عبدالله الشاعر

* محمد خليفه ماجد العبار الفلاسي

* محمد سعيد أحمد محمد الهلي

* محمد عبدالله أحمد بن زعل

* محمد عبدالله محمد حسين الحمادي

* محمد علي محمد علي الدهباشي

* محمد عمر عبيد ماجد الماجد

* مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه

* مريم محمد خليفه الجلاف القبيسي

* مسري خلف عيد بالجافلة المنصوري

* مصطفى إسماعيل احمد عبدالحميد الزرعوني

* منى خليفه أحمد حماد

* منى سعيد محمد ناصر المنصوري

* منيره أحمد محمد درويش

* مي عبدالرحمن نصيب عبدالرحمن بن نصيب

* نابت سلطان علي بالرشيد

* ناعمه خلفان راشد بن حي الشامسي

* نوره سيف عبدالله راشد العميمي

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الشارقة



* أحمد حمد مصبح خلفان المسافري

* أحمد صالح محمد علي النقبي

* أحمد محمد راشد الجروان الشامسي

* أحمد محمد سعيد بن عواش

* أحمد محمد علي محمد الرشيد

* إسماعيل عبدالرزاق إسماعيل الدورابي الزرعوني

* إسماعيل محمد محمود عبدالرحيم الزرعوني

* أمل عبيد خاتم المرزوقي

* أمينة محمد حسن احمد الهرمودي

* إيمان علي محمد البوصي الغفلي

* بدريه محمد فرج الكعبي

* بطي خلفان مبارك بن سرور الكتبي

* جاسم محمد إبراهيم حسن الرئيسي

* حسن إسماعيل عبدالله علي المقيم

* حسن علي جلال علي راشد البلوشي

* حسين صادق شعبان طاهر لاري

* حليمه محمد خميس مسمار

* حمد سالم خليفه الخرم الكتبي

* حمد عبدالوهاب حسن القواضي الحمادي

* حميد عبدالعزيز محمد مراد شاكر

* حميد عبيد سيف بوفيير الشامسي

* حميد علي حميد العبار الشامسي

* خالد محمد سلطان العويس الشامسي

* خوله عبدالعزيز راشد سلطان آل علي

* راشد محمد سلطان سعيد القايدي

* راشد هلال عبيد بن هلال النقبي

* زهره سعيد شعبان عبدالحسين ساجواني

* سالم حديد عبيد غريب الخميسي

* سالم خلفان عبيد حريمل الشامسي

* سالم محمد علي هويدن

* سالمين خميس محمد راشد النقبي

* سامى حسن صالح بوكفيل آل علي

* سرحان حسن محمد حسن المعيني

* سعيد بن حمد القابض الطنيجي

* سعيد عبدالرحيم ناصر ساجواني

* سعيد عبدالله محمد عبيد النقبي

* سعيد عبيد سالم خليف الطنيجي

* سعيد علي سعيد خلف النقبي

* سعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي

* سلطان مطر عبيد دلموك الكتبي

* سهام عبدالله سعيد راشد الدوخة

* سيف خميس أحمد عبدالله النقبي

* سيف عمير سعيد عمير الكتبي

* سيف مطر عبدالله المسافري

* شذى سعيد على علاي النقبي

* عائشة أحمد سالم المطوع

* عائشة رضا حسين البيرق

* عائشة سالم أحمد الحويدي

* عائشة سالم أحمد بن سمنوه

* عائشة مهير عبدالله محيان الكتبي

* عادل إسماعيل عبدالواحد سعيدي عبدالرحيم الزرعوني

* عبدالرحمن محمد سالم رحمه العويس

* عبدالرحمن محمد هادي

* عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان

* عبدالله حسن عبيد حسن المراشدة

* عبدالله سالم سعيد خصوني اجتبى

* عبدالله سالم عبدالله بالعبد

* عبدالله سالم علي حمودة الكتبي

* عبدالله مطر خليفه عبدالله الشباني عمران الكتبي

* عبيد خلفان عبيد الغول

* عبيد سعيد علي عبيد الشامسي

* عبيد سلطان علي النابودة

* عبير عبيد حميد الضباح السويدي

* عتيق عبدالله سعيد بن هويدن

* عدنان حمد محمد حمد الحمادي

* عدنان صالح أمين محمد النمر

* عصام عباس ميرزا عبدالنبي

* علي أحمد على أحمد أبو غازيين

* علي سيف خميس النداس

* علي عبدالله على الناعور النقبي

* علياء عبدالرحمن محمد بو خاطر الشامسي

* علياء علي سالم المليحي محمد الشامسي

* عمار سيف خلفان الحريمل

* عمر محمد رحمه صالح الظاهري

* عمران مطر محمد تريم

* عمير راشد علي عمير الكتبي

* عواطف عبدالرحيم عبدالله الهرمودي

* فاطمه علي حميد سعيد المهيري

* فاطمه محمد مهنا ماجد النعيمي

* كفاح محمد ناصر الشحصي الزعابي

* لقاء محمد عبيد المفتول آل علي

* مانع صالح سلطان الغبي

* محمد احمد حسن العلوي الظهوري

* محمد جمعه عبدالرحمن سيف بن هندي

* محمد حسن خليفه بن سرور

* محمد حسن سليمان علي الظهوري

* محمد حسين علي محمود

* محمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي

* محمد عبدالله محمد بلحيف النعيمي

* محمد عبيد مطر مصبح الطنيجي

* محمد علي عبدالله علي الزعابي

* محمد علي ماجد العويس

* محمد عمر يوسف جاسم الدوخي

* مروه عبيد محمد عبيد التفاق

* مريم سعيد عبدالله بن رشيد الكتبي

* منى جابر عبدالله عبدان الشامسي

* مهير علي هويشل الخاطري

* موزه سالم عبيد محمد الكندي

* موزه سيف محمد الشحي

* موزه عبدالله محمد حنضل النقبي

* موزه عبيد خلفان عبدالله الطنيجي

* موزه معضد سعيد هويدن الكتبي

* نايف علي حسن أحمد المريخي

* نجلاء حسن سعيد بن قرش النعيمي

* نداء علي يوسف الرئيسي

* ندى صالح علي الشماع

* نواف محمد إبراهيم سرحان الزعابي

* نوال راشد حميد البغاش الشويهي

* هنادي ناصر عبيد راشد السويدي

* هند تريم علي سالم المهيري

* هند ماجد احمد الدرويشي

* هيام محمد عبدالله الحمادي

* وحيده عبدالعزيز محمد

* يوسف سيف بن أحمد محمد النقبي



عجمان



* أحمد حمد محمد ابوشهاب السويدي

* أحمد سيف عبدالله مقيلي المهيري

* أحمد عبدالله محمد أحمد القناطي

* إيمان عبيد جمعه السوم

* حمده سعيد مبارك العروة الزعابي

* حميد خلفان ناصر بوعجيل الشامسي

* خالد سعيد راشد حميد النعيمي

* خالد محمد حمد دلوان الكتبي

* سعيد حيي حمد الشريف الكعبي

* سلطان عبيد محمد عبيد الزعابي

* سلطان علي عبدالله علي الحمراني

* سيف عبيد حميد الشيخ الكتبي

* شماء سلطان راشد بخيت المطروشي

* صالح سعيد عبيد المطروشي

* عبدالله عبدالمحسن احمد عبدالرحمن النعيمي

* عبدالله محمد أحمد محمد الشحي

* عبيد علي حميد حارب الشامسي

* فاطمه حسن أحمد خالد الشحي

* محمد سعيد سالم الفشتي العليلي

* محمد عبدالله علي خميس الكعبي

* محمد علي حمد راشد الشامسي

* محمد ماجد راشد الشاقوش النعيمي

* مصبح علي محمد سالم الكعبي

* مطر حميد حسن جمعه الشامسي

* هند حميد خليفه بن هندي العليلي

* يوسف محمد يوسف محمد الشحي



أم القيوين



* آمنه سالم حسن جمعه آل علي

* بدر مطر ماجد الشاعر السويدي

* جاسم خلفان حميد جاسم آل علي

* سالم جمعه حمد جمعه العليلي

* سلطان درويش رمضان درويش آل درويش

* سيف نايع سالم الشاوي الغفلي

* شيخه احمد سالم احمد عيسى منعوت

* عائشه عبدالله عبدالرحمن آل علي

* عبدالرحمن عبيد احمد سعيد المهيري

* عبدالله سيف مصبح بن طوق

* عبدالله عيسى عبدالعزيز راشد المعلا

* عبدالله غانم عبدالله فرج الغفلي

* عذراء حسن حميد بن ركاض آل علي

* علي عبدالله سيف بن حمضة

* فهد عبيد محمد راشد آل علي

* محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

* ميثاء جاسم محمد شافي آل علي

* نوره حسن جمعه مبارك آل علي

* نوره عبدالله أحمد عبدالله الصريدي

* هناء إبراهيم عبيد القامتي آل علي



رأس الخيمة



* أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي

* أحمد علي سعيد لحه الشحي

* أحمد علي محمد المهبوبي الشحي

* أحمد محمد سعيد عبدالله الشحي

* أحمد محمد عزيز الخنبولي الشحي

* أسماء سعيد محمد سعيد الحرمي

* آمال سالم إبراهيم اليعقوب

* أمل حمد محمد ضبعون المسافري

* آمنة حسن علي السعدي

* آمنة راشد محمد القيشي الشحي

* انتصار احمد إبراهيم اليعقوبي الزعابي

* بتول حسين علي بن حميد آل علي

* بطي عبدالله مصبح سالم بن بطي

* حصه سيف علي سعيد المزيود

* حصه محمد جمعه البوت المري

* حمد علي عبدالله الدباني

* حميد محمد حميد الوالي

* خالده يوسف محمد غريب المنصوري

* راشد خميس عبدالله بن عامر الشميلي

* راشد علي راشد خميس العزب

* سالم راشد علي المفتول

* سالم سعيد سالم الغناة الغافري

* سالم سعيد علي سالم القايدي

* سعيد حسن علي بن حجر الشحي

* سعيد راشد عبدالله العابدي

* سعيد سيف علي صالح

* سعيد عبدالله سيف العسعوسي الحبسي

* سعيد مطر محمد بن حالول الخاطري

* سليمان حيي محمد سليمان المزروعي

* سليمان محمد حسن الكيزي

* سهيله مبارك سالم الوالي العلي

* سيف أحمد محمد حسن الظهوري

* سيف علي راشد المطوع المزروعي

* سيف علي محمد علي الشحي

* شروق سعيد محمد عبدالله الشرهان

* شيخه سالم حسن بن حسن الشحي

* شيخه محمد علي المعيوف النقبي

* عائشه سالم إبراهيم اليعقوب الزعابي

* عائشه مفتاح مبارك الزعابي

* عبدالرحمن محمد راشد العسكر النعيمي

* عبدالله محمد عبدالله محمد الشيبة

* عبدالناصر محمد سلطان محمد الذهب

* عبيد مفتاح علي عبيد الخاطري

* عدنان علي سالم الشرهان النعيمي

* علي عبدالله علي راشد الحبسي

* عمر عبدالله راشد سعيد الطياري

* فاطمه محمد حسن الحسن المنصوري

* فيصل سعيد احمد الميل النعيمي

* محمد سالم سعيد الهادفي الشحي

* محمد عبدالله إبراهيم الوهابي النعيمي

* مريم عبدالله سعيد عبدالله الشحي

* منال احمد علي بن خاطر

* مهره محمد جمعه بن صراي النعيمي

* ناعمه عبدالله سعيد الشرهان

* هدى سعيد درويش محمد الدهماني

* هزاع إبراهيم احمد خلف المنصوري

* هلال صالح سيف صالح الشحي

* وليد سالم محمد العاجل وليد الزعابي

* وليد شيبان محمد الدبدوب الحبسي

* يحيى زكريا حسن عبدالله دربول

* يوسف عبدالله عثمان بطران الشحي



الفجيرة



* أحلام يوسف علي محمد الدلي آل علي

* أحمد سالم سيف سالم الجابري

* أحمد محمد أحمد حسن زيودي

* أحمد هلال إبراهيم الظنحاني

* أسماء سعيد خميس مكسح السماحي

* العنود راشد عبيد سيف الحفيتي

* أميرة راشد محمد سالم الصريدي

* بدريه راشد سيف محمد الذباحي

* جمعه حمدان جمعه سالم العبدولي

* جميعه عبيد ربيع راشد الصريدي

* حسن خميس علي الرنقي الحمودي

* حمد عبدالله محمد الصم المطيري

* حمدان خليفه سرور سيف الشرقي

* خالد عبدالله سالم أحمد الظنحاني

* خلفان علي خلفان على النعيمي

* راشد سعيد محمد خلفان الصريدي

* ربيع عبيد ربيع راشد الصريدي

* ريما يوسف عبيد عبدالله البلوشي

* زبيده أحمد محمد عبدالله البلوشي

* سالم محمد علي بن داوود العبدولي

* سعيد أحمد محمد سعيد الظنحاني

* سعيد سالم محمد العبدولي

* سعيد مبارك سالم مطر الكعبي

* سلطان محمد خميس مليح المطروشي

* سيف علي أحمد محمد اليماحي

* شيماء خلفان محمد عبيد اليماحي

* صابرين حسن سعيد محمد اليماحي

* صديقه حارب خميس الشامسي

* عائشه محمد عبدالله سعيد الحنطوبي

* عبدالعزيز محمد إبراهيم احمد العبدولي

* عبدالله حسن بارون آل علي

* عبدالله خلفان سيف خلفان اليماحي

* عبدالله علي حميد خميس اليماحي

* عبيد أحمد خلفان أحمد الكعبي

* عبيد راشد عبيد اللاغش الظنحاني

* علي راشد سعيد زيد الشحي

* علي سالم عبدالله محمد بن خاتم

* علي محمد عبدالله أحمد الصريدي

* فاطمة أحمد محمد

* فاطمة سعيد حمد السعدي الشهياري

* فايز سعيد سيف العطر الظنحاني

* فيصل أحمد عبدالله بن سعيد المطروشي

* محمد أحمد محمد أحمد اليماحي

* محمد راشد سعيد خلفان الصريدي

* محمد راشد محمد راشد الحفيتي

* مريم أحمد حمدان الغسية

* موزه محمد مسعود المطروشي

* هبه علي أحمد بن عبود

* هدى سويدان سعد سرور مسماري

* هدى عبدالرحمن عبدالله علي سلطان الخزيمي

* هزاع سيف ربيع سيف الصريدي

* وفاء أحمد راشد الخديم العنتلي

* يعقوب حسن سعيد أحمد الحمودي