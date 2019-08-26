العلاج في الخارج.. أزمة ثقة أم مطلب للمريض؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان عبدالله آل علي

حققت الدولة نجاحات ملموسة في القطاع الطبي، وتزايدت أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية، وتعتبر الإمارات الأولى عالمياً في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتمادات الدولية، وتستقطب أكفأ الأطباء في التخصصات النادرة شهرياً، عبر برنامج الأطباء الزائرين، وتستقطب سنوياً سياحاً يقصدونها للعلاج في مستشفياتها الفخمة وذات الخدمات المتقدمة. ورغم كل ذلك، ما زالت ثقافة العلاج بالخارج سائدة، فالدولة ترسل المواطنين وتتفل بعلاجهم خارجياً.

طرحنا في هذا التحقيق عدة تساؤلات: ما سبب لجوء عدد كبير من المواطنين للعلاج في الخارج؟ وما التخصصات التي ما زالت ضعيفة في مرافقنا الطبية حتى يلجأ المريض للخارج للعلاج؟ وهل ما زال الاعتقاد سائداً لدى البعض، بأن خدماتنا الطبية أقل من المتوقع، وأطباءنا أقل خبرة من الكوادر العالمية؟ ما التخصصات التي شهدت تراجعاً من حيث سفر المواطنين للخارج، والاستعاضة عن ذلك بالعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة؟ وماذا ينقص القطاع الصحي في الدولة؟ وتفصيلاً جاءت الإجابات كالآتي:

الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، يؤكد أن الخدمات الصحية في الدولة تطورت بشكل كبير جداً، وأعداد المبتعثين انخفضت عن قبل بواقع كبير جداً.

وقال إن نظرة المواطنين اختلفت عن الأمس فيما يخص العلاج في الخارج، فمعظم الناس أصبحوا يفضلون إجراء العملية في الدولة لكي يبقوا وسط أقاربهم، واختلفت تلك الثقافة عما كانت عليه في السابق، خاصة أن الإمارات اليوم تستقبل حالات من عدة دول من الخارج.

وأكد أنه في السابق بعض المواطنين كانت ثقتهم بالأطباء بسيطة، وثمة تخصصات مازالت تقنياً غير جاهزة، وهذا يدفع البعض للتوجه للمستشفيات العالمية، والأمر يعتمد على الثقافة، وعلاقة الطبيب بالمريض، وشرح تفاصيل مرضه.



توفير الكوادر



وأكد د.سهيل الركن، رئيس شعبة الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية أن الدولة خلال 45 سنة الماضية عملت من خلال الوزارة والهيئات الصحية المختلفة على توفير الكوادر الطبية والخدمات الطبية وأفضل الأجهزة المتطورة والبنى التحتية، حيث تمت زيادة أعداد المستشفيات، كما أن الكوادر الطبية والتخصصية في مرافقنا الطبية من أصحاب الخبرات والتميز، وابتعاث الأطباء المواطنين إلى الدول المتقدمة للحصول على الدرجات العلمية والخبرات، وكل تلك الأمور تحسب للنظام الصحي بالدولة في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن مجتمع الإمارات تطور بشكل كبير، ولكن مازالت الثقة في المجال الطبي غير كبيرة، بسبب نقل المعلومة من غير أهل الاختصاص لأهل المريض، وأيضاً التجربة الخاطئة من وجهة نظر المريض يسبب ردة فعل كبيرة، وهذا تصرف خاطئ، لأن الأخطاء واردة، وإن حدث الخطأ في الخارج لا يلقى اللوم عليهم بسبب الثقة في منظومتهم الطبية، فإذا توفي في الخارج قالوا قضاء وقدر، وإن توفي المريض في مستشفى بالدولة اتهموا الأطباء بالتقصير ونقص الخبرات.



حالة ذهنية راسخة



وأكد الدكتور «محمد شفيق»، مختص الطب الباطني في مستشفى ميديور، أن سبب لجوء الكثير من المواطنين للعلاج في الخارج، يتركز في الحالة الذهنية الراسخة لدى البعض بأن العلاج هنا غير كاف

لا سيما بالنسبة للجراحات الدقيقة جداً وتحتاج إلى مؤهلات طبية عالية جداً غير متوافرة هنا بحسب اعتقادهم.



مفاهيم خاطئة

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وقالت «شايستا آصف»، مدير تنفيذي في شركة «بيورهيلث» المتخصصة في توفير حلول وتكنولوجيا الرعاية الصحية في الإمارات: يردد البعض أن التشخيص ما زال أقل من المستوى المطلوب، ويرجع السبب الرئيسي للذهنية السائدة وكذلك المفاهيم الخاطئة لديهم والتي لا تزال موجودة نوعاً ما، بأن الأطباء في الخارج أكثر خبرة وأفضل تدريباً، في حين أن دولة الإمارات في الواقع قطعت شوطاً طويلاً في استقطاب الكثير من المواهب الطبية من الخارج، ليس فقط لعلاج المرضى، بل أيضاً للمساعدة في تدريب الكوادر الطبية وإنشاء مراكز للتميز. ولكن بشكل عام، نلاحظ ازدياد وعي المواطنين تدريجياً حول الخدمات الحديثة والعصرية في صناعة الرعاية الصحية، ولذا فإن هذه الذهنية بدأت بالفعل تتغير، لا سيما أن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات يحظى بدعم القيادة الرشيدة، ليس فقط على صعيد الامتثال للمعايير الدولية، بل أيضاً المنافسة مع مقدمي الرعاية الصحية المشهورين عالمياً. كما يقوم القطاعان العام والخاص باستثمارات ضخمة في الموارد البشرية والبنية التحتية ضمن القطاع الصحي. وعلى صعيد خدمات التشخيص، قامت الإمارات بفرض مبادئ توجيهية صارمة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الطبية على إجراء التشخيص، والتي يجب اتباعها من قبل جميع الأطقم المرخصة، فيما يتم أيضاً مراجعة والتثبت من صدقية جميع المؤهلات.



جراحات الأورام



وعن سبب لجوء عدد كبير من المواطنين للعلاج في الخارج، قالت: من شأن الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات على الصعيد العالمي، كتقوية جواز السفر الإماراتي ،ما يتيح للمواطنين إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أي مكان وسهولة الدخول إلى أي بلد حول العالم، أن تؤدي إلى تسهيل عملية اتخاذ قرار السفر بالنسبة للمواطنين، حيث اعتاد المواطنون على تلقي العلاج في مؤسسات طبية مرموقة في الخارج في تخصصات علاجية دقيقة جداً. غير أنه من الناحية الإحصائية، لاحظنا مؤخراً انخفاض عدد المرضى الذين يسافرون للخارج لغرض العلاج.



المعالجون في الخارج



أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد المعالجين في الخارج بلغ 249 حالة من مواطني الدولة، في عام 2015، واستحوذت جمهورية ألمانيا على نسبة 42.5% من إجمالي المعالجين بالخارج، كما كانت أعلى نسبة مرض تم علاجها بالخارج هي أمراض وجراحة العظام بنسبة 17.6%، تليها الأورام بنسبة 14.5%.

وأشارت إلى أنها تغطي الحالات الطارئة التي تصاب في الخارج بوعكة صحية طارئة ومفاجئة، من خلال تدخل السفارة وتتحمل الوزارة التكاليف، وتقريباً هناك أكثر من 20 حالة طارئة بشكل سنوي.

ولفتت إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعلاج المرضى المواطنين، فطالما المريض بحاجة إلى علاج لا نوقف الدعم المادي له، مؤكدة أن أعداد المواطنين الذين يتم إيفادهم للعلاج خارج الدولة في نقصان بسبب التطور الطبي في الدولة وافتتاح المستشفيات التخصصية، وتنوع المستشفيات والمراكز الطبية،فالحالات التي لم يكن لها علاج سابقاً في الدولة أصبحت الآن متوفرة.

وأكدت الوزارة حرصها على إيفاد المرضى للدول التي تتميز بتطور خدماتها الطبية، ويأتي في مقدمتها حسب إحصائيات 2015 ألمانيا، و تايلاند، وبريطانيا، والهند، والبرتغال، وأمريكا، إضافة إلى العديد من الوجهات مثل سويسرا وسنغافورة وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والفلبين وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية والنمسا والأردن.



426 مليون درهم كلفة علاج 1582 مريضاً



أكدت هيئة الصحة في دبي، أن عدد المرضى المعالجين بالخارج بلغ 1,582 مريضاً خلال عام 2017، كما بلغت التكاليف الإجمالية للعلاج في الخارج 426 مليون درهم.

وقد تصدرت تايلاند أعلى نسبة من عدد المرضى (31.5%)، تليها ألمانيا (21.9%) ثم المملكة المتحدة. (21.4%)، وقد شكلت الأورام (24.2%)، يليها الأعصاب وجراحة الأعصاب (17.1%)، ثم جراحة العظام، أمراض القلب وجراحة القلب بنسب 11.3 % و6.2 % من الحالات المعالجة بالخارج على التوالي. وقد بلغ متوسط تكلفة المريض الواحد 269.3 ألف درهم تقريباً، حيث وصل هذا المتوسط في المملكة المتحدة 344.6 وفي ألمانيا 423.5 وفي أمريكا 1168.4 ألف درهم.