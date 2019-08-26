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سفارة اليمن بالرياض تكشف حقيقة الإساءة للسعودية

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وأضاف: "بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيا مع بعض الأطراف".

وقال إن المتحدث السابق باسم السفارة، أنيس منصور، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في السفارة اليمنية بالرياض منذ مايو/أيار الماضي.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية عارف أبو حاتم، إن قدمت مواقف أخوية لليمن.

وأعرب عن شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، بسبب دعم المملكة اللامحدود للقيادة السياسية اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

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