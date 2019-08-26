دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Crono الجديد يُبقيك على وفاق مع إشعاراتك وأحداث تقويمك

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Crono الجديد يُبقيك على وفاق مع إشعاراتك وأحداث تقويمك

عندما نتحدث عن التكامل بين الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب، فسيظلّ هناك احتياجات، بالتالي هناك فجوة في طبيعة وأسلوب الاستخدام. يأتي تطبيق Crono لسد هذه الفجّوة، وذلك من خلال دعمه مزامنة هاتفك الأندرويد مع جهازك الحاسوب.

وبشكل أدق، مزامنة إشعاراتك وبعض تطبيقاتك وحتى بعض الأدوات الرئيسية في أندرويد، مع متصفّح الويب على جهاز الحاسوب.

فعلى سبيل المثال، يمكنك مع التطبيق مزامنة جميع إشعارات تطبيقاتك في أندرويد على الحاسوب، والتعامل معها من هناك.

مع دعمه لتجميع الإشعارات وإرسالها دفعة واحدة، وعند فتحك أي إشعار من الحاسوب فسيُحذف من الهاتف فورًا.

ومن الأدوات الأخرى والقادمة مع تطبيق Crono، دعمه لإرسال رسائل SMS والرد على المكالمات القادمة على الهاتف.

Advertisements

وهناك ميزة مشاركة الحافظة مع المتصفّح بنقرة واحدة، وفي حالة عدم قدرتك على العثور على الهاتف، فمن المتصفّح يمكنك إرسال أمر بتشغيل رنين لمعرفة مكان الهاتف.

وعندما يتعلّق الأمر بالحماية والخصوصية، فمزامنة الإشعارات مع التطبيق تكون مُشفّر تشفيرًا تامًا. وفي حالة الربط بين الهاتف والحاسوب لابد من مسح رموز الاستجابة السريعة.

أخيرًا تطبيق Crono متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل على متجر جوجل بلاي، لتحميله انتقل من هنا.

كما ولابد من تحميل الإضافة الخاصة به على المتصفّح سواء على جوجل كروم أو فايرفوكس، وذلك بالانتقال من هنا.

التدوينة تطبيق Crono الجديد يُبقيك على وفاق مع إشعاراتك وأحداث تقويمك ظهرت أولاً على عالم التقنية.