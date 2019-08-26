دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف موتورولا Moto E6 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت علامة موتورولا التجارية هاتف Moto E6 خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هاتف Moto E6 Plus الذي ظهر بالفعل في صور حية.

تكشف الصور الحية لهاتف Moto E6 Plus عن دعم الهاتف لنظام تشغيل Android Pie، كما يتميز الهاتف بنتوء القطرة في الشاشة الذي يضم مستشعر الكاميرة الأمامية، كما يأتي هذا الإصدار بإطارات أقل سماكة من هاتف Moto E6.

وتكشف الصور الحية عن موقع زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من هاتف Moto E6 Plus، أيضاً تقدم موتورولا هذا الإصدار بتصميم لامع في الجهة الخلفية، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية في الجانب الأيسر العلوي من الجهة الخلفية للهاتف.

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أيضاً يظهر شعار موتورولا في منتصف الجهة الخلفية من هاتف Moto E6 Plus والذي يضم تقنية إستشعار البصمة، ومن المتوقع وفقاً لتسريبات Geekbench أن يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Helio P22 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام.

المصدر

هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف موتورولا Moto E6 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.