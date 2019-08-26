إيران تسمح للنساء بحضور تصفيات مونديال قطر

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تنوي السلطات الإيرانية السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم لمتابعة مباراة لمنتخب بلادها ضمن تصفيات مونديال 2022، في أكتوبر المقبل، بحسب ما أفاد اليوم الأحد، مسؤول في وزارة الرياضة.
وقال جمشيد تاغي زاده، المسؤول عن الشؤون القانونية والإقليمية في وزارة الرياضة الإيرانية: "سيسمح للنساء بالذهاب إلى ملعب أزادي (في طهران)، في العاشر من أكتوبر 2019، لمتابعة مباراة المنتخب الإيراني أمام كمبوديا ضمن تصفيات مونديال قطر".
وتابع بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا": "ليس هناك حظر قانوني (لدخول النساء إلى الملاعب)، وعلينا تفعيل البنية التحتية التي أصبحت قيد التنفيذ"، مضيفا: "نظرتنا إلى النساء، على جميع المستويات، هي إعداد الظروف اللازمة من أجل نجاح المرأة".
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مقدم من رياضة.كوم
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، لم يسمح للنساء بدخول الملاعب، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية. لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.
وتابعت نساء إيرانيات، للمرة الأولى منذ 40 عاما، من المدرجات، إياب نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في العاشر من نوفمبر 2018 في طهران، بين برسيبوليس الإيراني، وكاشيما أنتلرز الياباني، لكن لم يسمح لهن بحضور المباراة الودية بين إيران وسوريا في يونيو الفائت.
المصدر: أ ف ب
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