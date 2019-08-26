بغداد/علي جواد/الخليج 365
كشف نائب قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن عبد الأمير يار الله، عن خطة لترصين (تأمين) الحدود البرية لإنهاء تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من الأراضي السورية.
وقال يارالله في تصريح صحفي، الأحد، "واحدة من مهام عملية إرادة النصر الرابعة العسكرية هي تدقيق العمل الاستخباري، وهناك تطور واضح بسير العمليات الجارية عن مراحلها السابقة".
والسبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار، غربي العراق.
وأضاف يارالله، "نطمئن المواطنين أن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المناطق ومع استمرار العمليات النوعية نؤكد أنه لا مكان آمنا لداعش"، لافتا إلى أن "التركيز منصب على تأمين الحدود الدولية".
وتابع نائب قائد العمليات، "القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة عادل عبد المهدي) أبلغنا رسميا بتخصيص المبالغ لترصين الحدود وتزويدها بالمعدات الإلكترونية لإنهاء تسلل عناصر داعش عبر تلك المناطق".
ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى والأنبار، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يبدأ خطة لتأمين حدوده البرية مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.