مقتل 9 مدنيين في غارات للنظام وروسيا على "إدلب"

إدلب/ الخليج 365

قُتل 9 وأصيب 20 مدنيًا على الأقل، بينهم أطفال، جراء هجمات شنتها قوات نظام الأسد وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، شنّ النظام وروسيا هجمات جوية مكثفة على معرة النعمان والتمانعة وتل منيس والهلوبة والفاقي ومعرشمارين والتح.

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وأشارت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء القصف على تل منيس مساء الأحد، و3 في الهلوبة ومعرشورين والفاقي.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.