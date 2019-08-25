- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت مصادر مقربة من أسرة المواطنة السعودية، المختفيو في مدينة إسطنبول التركية، عن تلقيها اتصالا من المافيا التركية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، الاتصال الذى تلقاه زوج المواطنة المختطفة تضمن عرض خدمات من المتصلين بالبحث عنها بـ"مقابل مادي".
ولم يعاود أصحاب "المكالمة المجهولة"، الاتصال مجددا، لتقوم عصابه أخرى، بالتواصل مع زوجها، مؤكدين أن المواطنة السعودية بحوزتهم، و"أنها بأمان".
وحذرت العصابة الزوج والأسرة من الخداع، وإلا "ستكون العواقب وخيمة".
وكانت المواطنة السعودية، قد اختفت في ظروف غامضة قبل عدة أيام، من أمام أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية.
وتتابع السفارة السعودية في تركيا بدقة تفاصيل الحادث والتحقيقات المرتبطة بها.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر "مكالمة مجهولة" من المافيا التركية لزوج المواطنة السعودية المختفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.