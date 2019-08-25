شكرا لقرائتكم انطلاق «الأسد المتأهب» في عمّان بمشاركة قوات سعودية وعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 19:19

انطلقت في المملكة الاردنية الهاشمية اليوم (الأحد)، فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019» بمشاركة القوات المسلحة السعودية وعدد كبير من القوات العربية.



وقال قائد القوات المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر القحطاني: «القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين الذي يستمر حتى 6 محرم 1441هـ بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي حيث تشارك بقوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين»، مضيفاً «تكمن أهمية التمرين كونه الأكبر في المنطقة، إذ يعد من أهم التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتهم على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير».

وتابع: «التمرين يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها تطوير قدرة المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيراتها من القوات المشاركة والانتشار والرد السريع، وتدريب هيئة الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة».

وأشار القحطاني إلى أنه سيتم تنفيذ العمليات في ظل الحروب (التقليدية / غير التقليدية) والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري، واستعادة الأفراد، «كما تشمل عمليات البحث والانقاذ داخل أرض العدو وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية، إضافة إلى التدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة، والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الإلكتروني (السايبر)، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، والتدريب على سرعة النقل الاستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات والتدريب على الدفاع ضد الطائرة بدون طيار».