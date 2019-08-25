الجزائر... وزير الاتصال يتولى حقيبة الثقافة بالنيابة بعد استقالة مرداسي

الجزائر - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الجزائري، "كلف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، بحقيبة وزارة الثقافة بالنيابة خلفا لمريم مرداسي التي استقالت أمس السبت، على إثر وفاة خمسة أشخاص في حفل المغني "سولكينغ" الخميس الماضي".
وكانت الرئاسة قد قررت أمس، السبت، تعيين أونيسي خليفة مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة، دون توضيح الأسباب، وذلك بعد ساعات من استقالة مرداسي، ما اعتبر مرتبطا بالحادث.
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